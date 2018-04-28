В Москве будет реализована программа «Умный город»

Реализация этой программы позволит властям создать в столице максимально удобную среду для жителей.

Принять программу «Умный город» в Москве планируется в 2019 году. Это позволит максимально информатизировать систему управления городским хозяйством.

В настоящее время связь горожан друг с другом, с представителями коммунальных служб, врачами, столичными и федеральными чиновниками обеспечивают множество мощных онлайн-сервисов, такие как mos.ru , ЕМИАС и «Московская электронная школа».

«Умный город» позволит создать максимально удобную, доступную и виртуальную среду для москвичей, а городские власти смогут лучше использовать ресурсы мегаполиса и реагировать на потребности москвичей, используя анализ «больших данных» и внедряя искусственный интеллект.