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В Москве будет реализована программа «Умный город»
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В Москве будет реализована программа «Умный город» 

Open.gov.ru 45 минут назад
Фото: Open.gov.ru
Реализация этой программы позволит властям создать в столице максимально удобную среду для жителей.
Принять программу «Умный город» в Москве планируется в 2019 году. Это позволит максимально информатизировать систему управления городским хозяйством.
В настоящее время связь горожан друг с другом, с представителями коммунальных служб, врачами, столичными и федеральными чиновниками обеспечивают множество мощных онлайн-сервисов, такие как mos.ru, ЕМИАС и «Московская электронная школа».
«Умный город» позволит создать максимально удобную, доступную и виртуальную среду для москвичей, а городские власти смогут лучше использовать ресурсы мегаполиса и реагировать на потребности москвичей, используя анализ «больших данных» и внедряя искусственный интеллект.
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