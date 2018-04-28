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В САО планируется реализовать проект канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал»
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В САО планируется реализовать проект канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал» 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Столичные власти планируют реализовать на Севере города интересный проект канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал».
С инициативой построить транспортную линию выступили немецкая строительная компания и австрийский производитель подъемников.
Проект строительства канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал» получит поддержку города. Об этом заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
С инициативой построить транспортную линию выступили немецкая строительная компания и австрийский производитель подъемников. «Если инвестор примет решение и найдет средства строить канатную дорогу между этими двумя станциями метро, то мы, конечно, проект поддержим», — сказал Марат Хуснуллин.
Проект может быть реализован в рамках концессионного соглашения — договора, в соответствии с которым инвестор за свой счет создает, реконструирует или использует государственное или муниципальное недвижимое имущество.
Глава Стройкомплекса отметил, что власти города активно работают над улучшением транспортной доступности не только в центре Москвы, но и в других районах.
Канатную дорогу между Воробьевыми горами и спорткомплексом «Лужники» планируется запустить к лету этого года.
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