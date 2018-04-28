Ремонт путей изменит расписание пригородных поездов в Челябинской области

Расписание пригородных поездов в Челябинской области в мае изменится из-за работ по ремонту путей, сообщают в пресс-службе ЮУЖД.

№ 6042 Златоуст — Челябинск 3, 4, 5, 6, 7 мая будет отправляться со станции Златоуст в 15:38 (раньше на 5 минут), прибывать в Челябинск по расписанию в 19:08.

№ 6056 Златоуст — Челябинск 4, 6, 8 мая отправится со станции Златоуст в 04:58 (раньше на 20 мин.), прибудет в Челябинск в 08:05. 5, 7 мая поезд отправляется со станции Златоуст в 05:45 (позже на 27 мин.), прибудет в Челябинск в 08:53.

№ 6055 Челябинск — Златоуст 3, 5, 6, 7 мая отправится со станции Челябинск по расписанию в 15:10, прибудет на станцию Златоуст в 18:42 (позже на 26 мин.).

№ 6048 Златоуст — Челябинск.6 мая отправится со станции Златоуст в 17:00 (раньше на 6 мин.), прибудет на станцию Челябинск по расписанию в 19:35.

№ 6130 Кропачево — Златоуст 3, 5, 7 мая отправится со станции Кропачево в 14:20 (позже на 58 мин.), прибудет в Златоуст в 17:48 (позже на 1 ч. 2 мин.). 14, 15, 16, 18 мая поезд отправится со станции Кропачево в 14:20 (позже на 58 мин.), прибудет в Златоуст в 17:48 (позже на 1 ч. 2 мин.). 17 мая пригородный поезд отправится со станции Кропачево в 14:58 (позже на 1 ч. 36 мин.), прибудет в Златоуст в 18:26 (позже на 1 ч. 40 мин.).

№ 6006 Миасс-1 — Челябинск 16, 17, 19 мая отправится со станции Миасс-1 в 03:50 (позже на 10 мин.), прибудет на станцию Челябинск в 05:57.

№ 6056 Златоуст — Челябинск 15, 17, 19 мая отправится из Златоуста в 05:35 (позже на 17 мин.), прибудет на станцию Челябинск в 08:43.

№ 6003 Челябинск — Златоуст 15, 17, 19 мая отправится из Челябинска в 04:38 (позже на 18 мин.), прибудет в Златоуст в 08:08.

Время во всех случаях указано московское.

Отметим, что на майские праздники будут отменены некоторые рейсы пригородных поездов.