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Информационный щит остановочного павильона на Новодмитровской улице восстановлен коммунальщиками
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Информационный щит остановочного павильона на Новодмитровской улице восстановлен коммунальщиками 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Коммунальные службы восстановили информационный щит остановочного павильона «Метро „Дмитровская“, расположенного на Новодмитровской улице. О проблеме на портал „Наш город“ сообщил один из местных жителей.
После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
— Нарушения санитарно-технического содержания павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта остановочного пункта устранены, информационный щит восстановлен, о чем свидетельствует фотофиксация, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Напомним, что портал „Наш город“ был создан по поручению мэра Москвы в 2011 году и служит оперативным каналом связи между москвичами и представителями власти. Чтобы оставить на портале свое обращение, необходимо пройти несложную процедуру регистрации. (то)
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