Информационный щит остановочного павильона на Новодмитровской улице восстановлен коммунальщиками

Коммунальные службы восстановили информационный щит остановочного павильона «Метро „Дмитровская“, расположенного на Новодмитровской улице. О проблеме на портал „Наш город“ сообщил один из местных жителей.

Максима Ликсутова. После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

— Нарушения санитарно-технического содержания павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта остановочного пункта устранены, информационный щит восстановлен, о чем свидетельствует фотофиксация, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

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