1 мая изменятся несколько маршрутов наземного транспорта

Несколько маршрутов наземного транспорта изменятся 1 мая из-за проведения массовых мероприятий, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

С начала движения до окончания мероприятий автобусы м5 будут следовать от Нагорного бульвара до станции метро "Добрынинская" №158 — от 3-го Павелецкого проезда до улицы Балчуг; №255 — от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская".

С 7:40 до окончания мероприятий автобусы м1 будут следовать от улицы Кравченко до станции метро "Октябрьская". С 8:00 до окончания мероприятий автобусы м2 будут следовать от остановки "Фили" до гостиницы "Украина".

"м3" будут ходить на участках от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская" и от станции метро "Семеновская" до сада имени Баумана; "м6" — на участках от Силикатного завода до станции метро "Краснопресненская" и от станции метро "Нагатинская" до станции метро "Добрынинская".

Маршрут м10 будет ходить от улицы Лобненская до станции метро "Маяковская", м27 — от Карачаровского путепровода до станции метро "Лубянка" №38 — от Рижского вокзала до станции метро "Трубная" №101, 904 — до Белорусского вокзала; №144 — между станциями метро "Теплый Стан" и "Октябрьская".

Автобусы "м7", "м8", "м9", "т25" и №122 могут работать с увеличенными интервалами. Троллейбусы м4, №4, 7 будут следовать до станции метро "Октябрьская" №8 — от Москворецкого рынка до станции метро "Нагатинская".