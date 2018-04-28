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Мэрия предупредила москвичей о приближающейся грозе
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Мэрия предупредила москвичей о приближающейся грозе 

ТВ Центр 28 апреля 2018
Фото: ТВ Центр
В Москве в субботу в ближайшие часы ожидается гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Эта погода сохранится до вечера, 28 апреля. Температура воздуха составит 15–17 градусов.
"В связи со шквалистым ветром пешеходов просят быть внимательнее, не укрываться от стихии под деревьями и шаткими рекламными конструкциями, а водителей — парковать автомобили в гараже или на открытых площадках", — говорится в сообщении.
Также в мэрии напомнили, что в течение дня в городе возможно падение веток и шатких конструкций. Такая погода считается неблагоприятной и для проведения высотных и строительно-монтажных работ.
"В выходные ветер стихнет. 29 и 30 апреля, а также 1 мая в Москве будет моросить дождь. Столбик термометра поднимется до 20–25 градусов. А 2 мая выглянет долгожданное солнце и воздух прогреется до 26 градусов", — подчеркнули в мэрии.
Ранее о неблагоприятных погодных условиях в столице предупредили в МЧС.
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