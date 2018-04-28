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Пять маршрутов наземного транспорта в Москве изменится 1 мая из-за шествия на ул. Заморенова
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Пять маршрутов наземного транспорта в Москве изменится 1 мая из-за шествия на ул. Заморенова 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«В связи с проведением шествия на ул. Заморенова 1 мая 2018 г. изменяются маршруты наземного транспорта. Так, с 12:00 и до окончания мероприятий троллейбусы №35 будут следовать от ул. Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода, а троллейбусы №66 — от станции метро «Филевский парк» до Белорусского вокзала», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 12:00 и до окончания мероприятий автобусы №39 будут следовать при движении к ул. Расплетина — по ул. Красная Пресня (вместо ул. Заморенова), автобусы №69 — при движении от остановки «Фили» — после остановки «2-я Черногрязская улица» по ул. Сергея Макеева и ул. 1905 года до станции метро «Улица 1905 года», далее в обратном направлении своей трассой, автобусы №152 — от Филевского бульвара до станции метро «Улица 1905 года» (после остановки «Шмитовский проезд — Детская больница» в обоих направлениях по маршруту автобуса №869).
«Кроме того, с 14:00 до окончания мероприятий автобусы «м6», «т18», «т79», №12, 64, 850, 869 и троллейбусы №54 могут работать с увеличенными интервалами», — добавили в пресс-службе.
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