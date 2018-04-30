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Музей Москвы в понедельник запускает летние речные экскурсии
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Музей Москвы в понедельник запускает летние речные экскурсии 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Городское экскурсионное бюро музея Москвы в понедельник запускает летние речные экскурсии по столице, при этом впервые будут проводиться экскурсии по Яузе.
К открытию теплоходной навигации музей совместно с Речфлотом подготовил экскурсионную программу. Первая экскурсия из программы состоится в понедельник, 30 апреля, она будет посвящена 80-летию мостов в центре Москвы.
С 9 мая будут проходить экскурсии «Как устроен шлюз» по маршруту от Северного речного вокзала до «Москва-Сити» с прохождением трех шлюзов.
Также в программе предусмотрено две пешеходные экскурсии, посвященные Северному речному вокзалу и городку Наркомвода, где можно будет подробнее узнать об устройстве шлюзов.
Кроме того, в этом сезоне откроют экскурсионные маршруты по Яузе, по которой никогда до этого экскурсии не проводились. Специально для этого маршрута было приспособлено малогабаритное судно. Речные туры по Яузе начнутся 5 мая.
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