Ветеранов ВОВ провезут 9 мая «Поездом Победы» по памятным местам битвы за Москву

«Поезд Победы» с ветеранами ВОВ отправится с Рижского вокзала по памятным местам битвы за Москву 9 мая 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«В День Победы ветераны Великой Отечественной войны и железнодорожного транспорта, а также юные железнодорожники отправятся на поезде в праздничную поездку, которую организует РЖД . Состав будут вести два паровоза серии П36 постройки XX века. В этом году маршрут «Поезда Победы» пройдет от Рижского вокзала до остановочного пункта «Дубосеково» — по местам боевых действий во время Битвы за Москву, одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что с самого утра на Рижском вокзале ветеранов и гостей мероприятия будет встречать Образцовый духовой оркестр ОАО «РЖД», который исполнит песни военных лет.

Первый «Поезд Победы» отправился 9 мая 1995 г. — в год празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.