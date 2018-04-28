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Москва встала в семибалльных пробках
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Москва встала в семибалльных пробках в преддверии праздников 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пробки образовались на дорогах Москвы в субботу днем в преддверии майских праздников, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".
Как уточнили РИА Новости в информационном центре столичного департамента транспорта, движение в городе осложнено на юге и юго-востоке Садового кольца по внутренней стороне от станции метро "Таганская" до Крымской набережной.
Кроме того, пробки образовались на севере и северо-востоке Садового по внешней стороне. На ТТК скорости снижены на юго-западе в обоих направлениях и на севере, северо-востоке по внешней стороне от Бакунинской улицы до улицы Нижняя Масловка.
Также медленно едут автомобили на МКАД на юго-востоке по внутренней стороне и на юго-западе по внешней стороне.
Ранее в столичном центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что движение на столичных дорогах осложнится в субботу, 28 апреля, из-за выезда людей за город, автовладельцам рекомендовали выезжать из столицы до 15.00 или после 22.00.
Как позднее уточнили РИА Новости в "Яндекс. Пробках", в последние рабочие дни перед праздниками ситуация на дорогах традиционно осложняется — загруженность в эти дни превышает обычную на балл, за исключением утреннего часа пик. Там отметили, что заторы возникнут не только в черте города, но и на выезде из него. Уточнялось, что сложнее всего будет уехать из Москвы в последний рабочий день, 28 апреля, и в следующий за ним выходной.
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