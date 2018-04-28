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Синоптики пообещали москвичам жаркую погоду в майские выходные
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Синоптики пообещали москвичам жаркую погоду в майские выходные 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
В майские праздники погода в столице будет аномально жаркой: температура воздуха 1-2 мая прогреется до 27 градусов тепла. Такие показатели выше даже июльской среднемесячной температуры, сообщили в центре погоды «Фобос».
«Экстремальная жара доберется и до центра России. В субботу-воскресенье в Москве еще плюс 14-17 градусов. С началом новой недели потепление станет усиливаться, и 1-2 мая столбики термометров поднимутся до плюс 25-27 градусов. А это выше даже июльской нормы. В такой ситуации нынешний Первомай имеет все шансы оказаться самым жарким за всю эпоху глобального потепления», — рассказали синоптики.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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