Синоптики пообещали москвичам жаркую погоду в майские выходные

В майские праздники погода в столице будет аномально жаркой: температура воздуха 1-2 мая прогреется до 27 градусов тепла. Такие показатели выше даже июльской среднемесячной температуры, сообщили в центре погоды «Фобос».

«Экстремальная жара доберется и до центра России . В субботу-воскресенье в Москве еще плюс 14-17 градусов. С началом новой недели потепление станет усиливаться, и 1-2 мая столбики термометров поднимутся до плюс 25-27 градусов. А это выше даже июльской нормы. В такой ситуации нынешний Первомай имеет все шансы оказаться самым жарким за всю эпоху глобального потепления», — рассказали синоптики.

Сообщение Синоптики пообещали москвичам жаркую погоду в майские выходные появились сначала на Москва Меняется.