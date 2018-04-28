В САО 9 мая будет полностью перекрыт участок одной из улиц

В САО участок Ленинградского проспекта в районе Беговой будет полностью перекрыт в День Победы, 9 мая. Это связано с проведением акции памяти «Бессмертный полк». Об этом сообщили в центре организации дорожного движения (ЦОДД).

— Полные перекрытия в связи с проведением шествия «Бессмертный полк» запланированы на участке Ленинградского проспекта от станции метро «Динамо», улице 1-я Тверская-Ямская, улице Тверская, улице Моховая, Театральном проезде, Кремлевской набережной, Московорецкой набережной, Большом Москворецком мосту, — отметили в пресс-службе ЦОДД.

Напомним, сбор участников пройдет с 12.00 до 15.00, движение колонны — с 15.00 до 19.00. (то)