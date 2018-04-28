Ещё
В САО 9 мая будет полностью перекрыт участок одной из улиц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В САО 9 мая будет полностью перекрыт участок одной из улиц 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В САО участок Ленинградского проспекта в районе Беговой будет полностью перекрыт в День Победы, 9 мая. Это связано с проведением акции памяти «Бессмертный полк». Об этом сообщили в центре организации дорожного движения (ЦОДД).
— Полные перекрытия в связи с проведением шествия «Бессмертный полк» запланированы на участке Ленинградского проспекта от станции метро «Динамо», улице 1-я Тверская-Ямская, улице Тверская, улице Моховая, Театральном проезде, Кремлевской набережной, Московорецкой набережной, Большом Москворецком мосту, — отметили в пресс-службе ЦОДД.
Напомним, сбор участников пройдет с 12.00 до 15.00, движение колонны — с 15.00 до 19.00. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
На участке «Москва-Крюково» Ленинградского направления железной дороги пустят дополнительные поезд Здание Московского государственного института культуры на 5-й Магистральной открылось после капремонта Москва готова к проведению Крещенских купаний
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян309
Лавров сделал заявление года147
Российских моряков запугали украинскими пиратами144
Анонсировано повышение пенсионного возраста680
Известный режиссер разбился в ДТП21
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение