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Собянин поздравил победителей Всероссийской олимпиады по обществознанию
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Собянин поздравил победителей Всероссийской олимпиады по обществознанию 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Сергей Собянин поздравил московских школьников, завоевавших победу на Всероссийской олимпиаде по обществознанию среди девятых и десятых классов в своем аккаунте в Twitter.
"Наши школьники — абсолютные победители Всероссийской олимпиады по обществознанию среди 9 и 10 классов. Ребята из 26 столичных школ взяли 47 дипломов, из них девять победных. Поздравляю вас и ваших учителей!", — написал мэр.
Всероссийская олимпиада школьников каждый год проходит по 24 предметам. В ней участвуют ученики 4–11 классов. Сначала они проходят школьный этап, затем муниципальный и региональный, а после — заключительный. В финал соревнования в 2018 году пригласили учащихся более чем 300 московских школ. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.
Ранее сообщалось, что московская команда завоевала 228 призовых мест на Всероссийской олимпиаде школьников. Соревнования проводились по физике, истории, технологии, русскому, испанскому, итальянскому, китайскому и немецкому языкам.
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