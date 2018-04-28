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Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на Всероссийской олимпиаде по обществознанию
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Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на Всероссийской олимпиаде по обществознанию 

Вечерняя Москва 29 минут назад
Об этом мэр Москвы написал в социальной сети Twitter.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные школьники стали абсолютными победителями Всероссийской олимпиады по обществознанию среди 9 и 10 классов.
— Наши школьники — абсолютные победители Всероссийской олимпиады по обществознанию среди 9 и 10 классов. Ребята из 26 столичных школ взяли 47 дипломов, из них 9 победных, — написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.
Наши школьники — абсолютные победители Всероссийской олимпиады по обществознанию среди 9 и 10 классов. Ребята из 26 столичных школ взяли 47 дипломов, из них 9 победных. Поздравляю вас и ваших учителей! pic.twitter.com/kMjenCirSl
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 апреля 2018 г.
Глава города также поздравил московских школьников и их педагогов с заслуженной победой.
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