Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на Всероссийской олимпиаде по обществознанию

Об этом мэр Москвы написал в социальной сети Twitter.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные школьники стали абсолютными победителями Всероссийской олимпиады по обществознанию среди 9 и 10 классов.

— Наши школьники — абсолютные победители Всероссийской олимпиады по обществознанию среди 9 и 10 классов. Ребята из 26 столичных школ взяли 47 дипломов, из них 9 победных, — написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.

Наши школьники — абсолютные победители Всероссийской олимпиады по обществознанию среди 9 и 10 классов. Ребята из 26 столичных школ взяли 47 дипломов, из них 9 победных. Поздравляю вас и ваших учителей! pic.twitter.com/kMjenCirSl

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 апреля 2018 г.

Глава города также поздравил московских школьников и их педагогов с заслуженной победой.

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