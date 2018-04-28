Красную площадь закроют для посетителей с 4 по 9 мая

Красную площадь и Кремль закроют для посетителей с 4 по 9 мая

В течение шести дней, с 4 по 9 мая, Красная площадь и столичный Кремль будут закрыты для посещения. Это связано с подготовкой мероприятий, посвященных 73-й годовщине победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСО России, ограничения на Красной площади будут действовать с 9:00 утра 4 мая до 20:00 9 мая. При этом с 4 по 6 мая после 14:00 для туристов будут открыты Государственная Оружейная палата и выставка «Алмазный фонд», куда можно будет попасть через Боровицкий проход.

В материале также отмчеается, что до 14 мая прекращен допуск граждан в мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены.