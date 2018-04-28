Ещё
Красную площадь закроют для посетителей с 4 по 9 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красную площадь и Кремль закроют для посетителей с 4 по 9 мая 

Москва меняется 1 час назад
Фото: © Москва меняется
В течение шести дней, с 4 по 9 мая, Красная площадь и столичный Кремль будут закрыты для посещения. Это связано с подготовкой мероприятий, посвященных 73-й годовщине победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСО России, ограничения на Красной площади будут действовать с 9:00 утра 4 мая до 20:00 9 мая. При этом с 4 по 6 мая после 14:00 для туристов будут открыты Государственная Оружейная палата и выставка «Алмазный фонд», куда можно будет попасть через Боровицкий проход.
В материале также отмчеается, что до 14 мая прекращен допуск граждан в мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены.
Москва меняется: последние новости
На «фиолетовой» ветке метро произошел сбой в движении поездов На МЦК обновят навигацию к ЧМ-2018 Почти 5 миллионов виол высадят в Москве к 1 мая
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян309
Лавров сделал заявление года147
Российских моряков запугали украинскими пиратами144
Анонсировано повышение пенсионного возраста680
Известный режиссер разбился в ДТП21
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение