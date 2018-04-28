Эскалатор отремонтировали на станции метро «Тверская» 

На станции «Тверская» Замоскворецкой линии метро открыли после ремонта эскалатор, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Специалисты отремонтировали главный вал эскалаторной машины, который приводит в движение лестничное полотно.
Вес главного вала составляет около семи тонн. Для ремонта его пришлось извлекать из шахты эскалатора.
Во время ремонта смежные эскалаторы работали в штатном режиме.
Ранее из-за ремонта эскалатора до 24 мая изменили режим работы вестибюля станции «Комсомольская» Кольцевой линии метро.