Эскалатор отремонтировали на станции метро «Тверская»

На станции «Тверская» Замоскворецкой линии метро открыли после ремонта эскалатор, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Специалисты отремонтировали главный вал эскалаторной машины, который приводит в движение лестничное полотно.

Вес главного вала составляет около семи тонн. Для ремонта его пришлось извлекать из шахты эскалатора.

Во время ремонта смежные эскалаторы работали в штатном режиме.

Ранее из-за ремонта эскалатора до 24 мая изменили режим работы вестибюля станции «Комсомольская» Кольцевой линии метро.