Церковь Людовика на Малой Лубянке отреставрируют

Одобрен второй этап реставрации храма святого Людовика Французского в Москве

Храм располагается на улице Малая Лубянка, дом № 12/7, строение 8. Здание, построенное в 1830-х годах, обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.

В ходе работ предстоит восстановить уникальные элементы мраморного пола церкви. Также реставраторы восстановят настенную роспись и заменят медную кровлю над западным нефом.

Также отреставрируют белокаменную облицовку входной группы и лепной декор, воссоздадут оконные и дверные заполнения, в том числе решетки оконных приемов.

Первый этап реставрации завершили в 2017 году. Новый этап, как и первый, проведут благодаря городской программе субсидий.