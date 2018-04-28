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Церковь Людовика на Малой Лубянке отреставрируют
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Одобрен второй этап реставрации храма святого Людовика Французского в Москве 

Москва24 2 часа назад
Фото: ТАСС
Мосгорнаследие выдало разрешение на второй этап реставрации храма святого Людовика Французского в центре Москвы. Об этом заявил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, сообщает Агентство "Москва".
Храм располагается на улице Малая Лубянка, дом № 12/7, строение 8. Здание, построенное в 1830-х годах, обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.
В ходе работ предстоит восстановить уникальные элементы мраморного пола церкви. Также реставраторы восстановят настенную роспись и заменят медную кровлю над западным нефом.
Также отреставрируют белокаменную облицовку входной группы и лепной декор, воссоздадут оконные и дверные заполнения, в том числе решетки оконных приемов.
Первый этап реставрации завершили в 2017 году. Новый этап, как и первый, проведут благодаря городской программе субсидий.
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