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Студент «ради хайпа» лег под поезд в московском метро
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Студент «ради хайпа» лег под поезд в московском метро 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
Друзья студента записали на видео, как поезд проехал над ним, когда он находился в желобе, после чего встал, прошел по жесткому пути и покинул станцию.
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