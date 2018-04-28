Движение ограничат на юго-западе столицы из-за праздничных мероприятий

Движение ограничат сразу на нескольких улицах на юго-западе столицы 7 и 9 мая в связи с праздничными мероприятиями.

Как сообщили в информационном центре Транспортного комплекса Москвы, 7 мая с 10:00 на полчаса перекроют одну полосу на улице Паустовского от пересечения с Новоясеневским проспектом. Проезд там будет закрыт также 9 мая с 12:00 до 13:00.

Кроме того, 7 мая с 10:00 до 13:00 закроют участки проезда от улицы Каховка до Перекопской, а также от Севастопольского проспекта до улицы Керченской.

А с 13:00 до 13:10 проехать нельзя будет по участку улицы Ратная. 9 мая с 12:50 до 13:50 закроют участок Проектируемого проезда №6418, а с 19:00 до 21:30 — улицы Кадырова.

Ранее сообщалось, что из-за подготовки к Параду в честь Победы 4 и 9 мая перекроют участок проезда Девичьего Поля.