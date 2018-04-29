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Движение по одной из улиц Таганрога перекроют на месяц
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Движение по одной из улиц Таганрога перекроют на месяц 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Движение по улице Морозова в Таганроге перекроют на месяц.
Согласно информации из официальных источников, с 8.00 1 мая до 8.00 1 июня для транспорта закроют участок улицы Морозова между улицами Толбухина и П. Тольятти.
Ограничения будут введены в связи с ремонтными работами на канализационном коллекторе.
Напомним, с 29 апреля по 29 июля по этой же причине перекрыто движение на участке улицы Сергея Шило между улицами Ломоносова и Транспортной, а также на улице Транспортной между улицами Чехова и 2-й Советской.
Как сообщалось ранее, в марте 2018 года в Таганроге в связи с многочисленными провалами земли над аварийным канализационным коллектором был введен режим чрезвычайной ситуации.
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