Движение по одной из улиц Таганрога перекроют на месяц

Движение по улице Морозова в Таганроге перекроют на месяц.

Согласно информации из официальных источников, с 8.00 1 мая до 8.00 1 июня для транспорта закроют участок улицы Морозова между улицами Толбухина и П. Тольятти

Ограничения будут введены в связи с ремонтными работами на канализационном коллекторе.

Напомним, с 29 апреля по 29 июля по этой же причине перекрыто движение на участке улицы Сергея Шило между улицами Ломоносова и Транспортной, а также на улице Транспортной между улицами Чехова и 2-й Советской.

Как сообщалось ранее, в марте 2018 года в Таганроге в связи с многочисленными провалами земли над аварийным канализационным коллектором был введен режим чрезвычайной ситуации.