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На «Тверской» открыли эскалатор
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На «Тверской» открыли эскалатор 

Москва меняется 8 часов назад
Фото: Москва меняется
На станции «Тверская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена завершен ремонт одного из трех эскалаторов.
Об этом сообщил сотрудник пресс-службы столичной подземки.
В ходе капитального ремонта специалисты отремонтировали главный вал эскалаторной машины. Ремонт этой части механизма является одной из самых трудоемких. Именно главный вал отвечает за передачу движения тяговым звездочкам лестничного полотна, а значит, отвечает и за перемещение полотна в целом.
Вес главного вала составляет около 7 тонн. Для того, чтобы отремонтировать и вал, необходимо было его извлечь из шахты эскалатора и доставить до места, где производился ремонт. Во время проведения ремонтных работ смежные эскалаторы работали в штатном режиме.
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