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Эскалатор на станции «Тверская» Замоскворецкой линии метро открыли после ремонта
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Эскалатор на станции «Тверская» Замоскворецкой линии метро открыли после ремонта 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«На станции «Тверская» завершен ремонт одного из трех эскалаторов. В ходе капитального ремонта специалисты отремонтировали главный вал эскалаторной машины. Ремонт этой части механизма является одной из самых трудоемких. Именно главный вал отвечает за передачу движения тяговым звездочкам лестничного полотна, а значит, отвечает и за перемещение полотна в целом», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что вес главного вала составляет около 7 тонн. Для того, чтобы отремонтировать вал, необходимо было его извлечь из шахты эскалатора и доставить до места, где производился ремонт.
«Во время проведения ремонтных работ смежные эскалаторы работали в штатном режиме», — заключили в пресс-службе.
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