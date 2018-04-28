Эскалатор на станции «Тверская» Замоскворецкой линии метро открыли после ремонта

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«На станции «Тверская» завершен ремонт одного из трех эскалаторов. В ходе капитального ремонта специалисты отремонтировали главный вал эскалаторной машины. Ремонт этой части механизма является одной из самых трудоемких. Именно главный вал отвечает за передачу движения тяговым звездочкам лестничного полотна, а значит, отвечает и за перемещение полотна в целом», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что вес главного вала составляет около 7 тонн. Для того, чтобы отремонтировать вал, необходимо было его извлечь из шахты эскалатора и доставить до места, где производился ремонт.

«Во время проведения ремонтных работ смежные эскалаторы работали в штатном режиме», — заключили в пресс-службе.