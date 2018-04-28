Новая линия метро в Москве может пройти до Щербинки

Новая линия метро в Москве может пройти от Большой кольцевой линии до Щербинки, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Мы закладываем возможность пойти от станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии через Бирюлево на новые территории еще одной веткой. Она пройдет через Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное в Новую Москву параллельно Курскому направлению железной дороги и дойдет фактически до Щербинки», — сказал он.

Ранее Хусниллин отмечал, что к лету 2018 года может быть принято решение о строительстве новой радиальной линии метро — Бирюлевской. На ней расположатся шесть станций: «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Сабурово», «Царицыно», «Бирюлево-Восточное» и «Бирюлево-Западное», говорится в сообщении комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

Кроме того, летом может быть принято решение о строительстве Рублево-Архангельской линии, которая возьмет начало от станции Большого кольца «Улица Народного Ополчения» и нового радиуса метро на присоединенной территории от станции «Улица Новаторов» до Троицка через поселок Коммунарка.

В ближайшие три года в Москве планируется построить более 50 станций метро.