Канатку от метро «Сходненская» до «Речного вокзала» могут построить в Москве

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, сейчас прорабатывается градостроительная оценка этого проекта и техническая возможность.

"Если инвестор такую дорогу готов будет строить, мы будем только поддерживать и помогать", — отметил он.

Сейчас в столице строится канатная дорога протяженностью 698 метра. Для посадки и высадки пассажиров откроют три станции — «Улица Косыгина», «Воробьевская набережная» и «Лужники».

Пассажиров будут перевозить 35 кабинок на восемь мест каждая. Предусмотрены кабинки, оснащенные специальными крепежами для транспортировки велосипедов. Время в пути — пять минут, а пропускная способность — 1,6 тысячи человек в час.

Зимой фуникулер будет использоваться в качестве горнолыжного подъемника с 4-местными креслами, двигающимися по укороченному маршруту между верхней и средней станциями на Воробьевых горах. Завершить строительство фуникулера планируется в мае.