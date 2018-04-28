Канатку от метро «Сходненская» до «Речного вокзала» могут построить в Москве 

Власти Москвы рассмотрят предложение о строительстве канатной дороги от станции метро «Сходненская» до «Речного вокзала», сообщает Агентство «Москва».
По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, сейчас прорабатывается градостроительная оценка этого проекта и техническая возможность.
"Если инвестор такую дорогу готов будет строить, мы будем только поддерживать и помогать", — отметил он.
Сейчас в столице строится канатная дорога протяженностью 698 метра. Для посадки и высадки пассажиров откроют три станции — «Улица Косыгина», «Воробьевская набережная» и «Лужники».
Пассажиров будут перевозить 35 кабинок на восемь мест каждая. Предусмотрены кабинки, оснащенные специальными крепежами для транспортировки велосипедов. Время в пути — пять минут, а пропускная способность — 1,6 тысячи человек в час.
Зимой фуникулер будет использоваться в качестве горнолыжного подъемника с 4-местными креслами, двигающимися по укороченному маршруту между верхней и средней станциями на Воробьевых горах. Завершить строительство фуникулера планируется в мае.