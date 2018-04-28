Москвичей предупредили о грозе и штормовом ветре в субботу

Синоптики предупредили жителей столицы об угрозе шторма в Москве , передают «Метеоновости».

"В первой половине дня над столичным регионом по мере прогрева земной поверхности началось развитие мощной кучево-дождевой облачности. Во второй половине дня это приведет к развитию грозовой деятельности, ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и более", — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что штормовое предупреждение выпущено с 12.30 мск до 18.00.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что синоптики прогнозируют в Москве теплое лето в 2018 году.