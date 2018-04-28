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Москвичей предупредили о грозе и штормовом ветре в субботу
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Москвичей предупредили о грозе и штормовом ветре в субботу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Синоптики предупредили жителей столицы об угрозе шторма в Москве, передают «Метеоновости».
"В первой половине дня над столичным регионом по мере прогрева земной поверхности началось развитие мощной кучево-дождевой облачности. Во второй половине дня это приведет к развитию грозовой деятельности, ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и более", — говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что штормовое предупреждение выпущено с 12.30 мск до 18.00.
Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что синоптики прогнозируют в Москве теплое лето в 2018 году.
Подробнее с прогнозом погоды в Москве с 27 апреля по 4 мая можно ознакомиться в материале "Газеты.Ru".
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