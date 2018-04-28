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График работы столичных поликлиник изменится в майские праздники
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График работы столичных поликлиник изменится в майские праздники 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. График работы столичных поликлиник, женских консультаций и территориальных центров социального обслуживания изменится в майские праздники, сообщается в субботу на портале мэра Москвы.
Так, 28 апреля, 3, 4, 7 и 8 мая поликлиники будут открыты с 08:00 до 20:00, а 29 апреля, 1, 2, 6 и 9 мая — с 09:00 до 16:00. 30 апреля и 5 мая пациенты смогут попасть на прием с 09:00 до 18:00. Вызвать врача на дом 29 апреля, 1, 2, 6 и 9 мая получится с 09:00 до 16:00.
Детские поликлиники будут работать с 08:00 до 20:00 28 апреля, 3, 4, 7 и 8 мая. С 29 апреля по 2 мая, а также 5, 6 и 9 мая учреждения работают с 09:00 до 15:00. Прием вызовов на дом — с 09:00 до 14:00. Травматологические отделения детских поликлиник будут открыты ежедневно с 08:00 до 22:00, молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 12:00.
Женские консультации откроются в обычном режиме 28 апреля, 3, 4, 7, 8 мая. А 29 апреля, 2 и 6 мая они работают с 09:00 до 15:00, 30 апреля и 5 мая — с 09:00 до 18:00. 1 и 9 мая женские консультации будут работать на базе одного учреждения округа с 09:00 до 16:00.
В управлении социальной защиты прием посетителей только 28 апреля с 09:00 до 17:00. Нерабочие дни — 29 и 30 апреля, 1, 2 и 9 мая.
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