Красную площадь закроют для посещений

Красную площадь в Москве закроют для посещений с 4 по 9 мая

РФ. Из-за подготовки к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне решено закрыть для посещений Красную площадь с 4 по 9 мая, говорится в сообщении центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны

«В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, допуск граждан на Красную площадь будет закрыт с 9:00 4 мая до 20:00 9 мая 2018 года», — говорится в сообщении.

В 2018 году будет праздноваться 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. На военном параде будут впервые показаны боевая машина поддержки танков, одноместный сверхзвуковой самолет Су-57, многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», комплекс разминирования «Уран-6», беспилотный летательный аппарат малой дальности «Корсар». В целом, можно будет увидеть около 200 перспективных образцов военной техники.