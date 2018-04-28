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Около 3 тыс. человек посетили мероприятия Дней культурного наследия с 18 апреля
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Около 3 тыс. человек посетили мероприятия Дней культурного наследия с 18 апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Посетителями лекций, экскурсий и квестов в рамках Дней культурного наследия с момента их открытия стали около 3 тыс. человек. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
«Порядка 3 тыс. человек уже посетили мероприятия Дней культурного наследия за первые 20 дней», — заявил он.
А. Емельянов уточнил, что около 70% посетителей являются людьми старшего возраста.
Дни культурного наследия в столице проходят с 18 апреля по 31 мая 2018 г. Всего запланировано более 300 мероприятий. В их программе — экскурсии, квесты, лекции, мастер-классы, фотовыставки, фотоконкурсы и другие активности. В рамках Дней культурного наследия можно будет посетить 65 памятников архитектуры.
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