Занятия по скандинавской ходьбе пройдут в мае в Перовском парке в рамках проекта «Московское долголетие» 

«В мае в парке будут проходить только занятия по скандинавской ходьбе два раза в неделю с 11:00 до 12:00 по вторникам и пятницам. Ближайшее занятие будет 4 мая, занятия на майских праздниках отменены по просьбам участников). Также идет набор в группы по общей физической подготовке, танцам и гимнастике. Занятия начнутся, как только группы будут сформированы», — сообщили в пресс-службе.
Ранее мэр Москвы запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Для выполнения данной задачи власти задействовали образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовили соответствующие предложения и прошли квалификационный отбор. Запись пенсионеров для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 г. в территориальных центрах социального обслуживания.
2 апреля С. Собянин написал на своей официальной странице в Twitter о том, что жители Москвы выбрали название для проекта — «Московское долголетие». Голосование проходило на официальном портале правительства Москвы mos.ru и в центрах социального обслуживания.