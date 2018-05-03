Занятия по скандинавской ходьбе пройдут в мае в Перовском парке в рамках проекта «Московское долголетие»

«В мае в парке будут проходить только занятия по скандинавской ходьбе два раза в неделю с 11:00 до 12:00 по вторникам и пятницам. Ближайшее занятие будет 4 мая, занятия на майских праздниках отменены по просьбам участников). Также идет набор в группы по общей физической подготовке, танцам и гимнастике. Занятия начнутся, как только группы будут сформированы», — сообщили в пресс-службе.