Бесплатные занятия йогой и фитнесом пройдут в Перовском парке 1 мая

Перовский парк отметит 1 мая мастер-классами, занятиями йогой и фитнес-гимнастикой. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«В Перовском парке 1 мая пройдет мероприятие под символичным названием «Расцветай!», посвященное празднику весны и труда, а также открытию летнего сезона. Посетители парка станут участниками творческих мастер-классов по флористике, плетению корзинок и созданию венков из живых цветов. Возле главной сцены парка пройдет спортивная программа: профессиональные тренеры проведут занятия по фитнес-гимнастике, практике Цигун и йоге», — говорится в сообщении.

Завершится день коллективным созданием арт-объекта в технике топиари, добавили в пресс-службе.

Программа мероприятий начнется в 14:00 и завершится в 18:00.