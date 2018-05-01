Ещё
Бесплатные занятия йогой и фитнесом пройдут в Перовском парке 1 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бесплатные занятия йогой и фитнесом пройдут в Перовском парке 1 мая 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Перовский парк отметит 1 мая мастер-классами, занятиями йогой и фитнес-гимнастикой. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
«В Перовском парке 1 мая пройдет мероприятие под символичным названием «Расцветай!», посвященное празднику весны и труда, а также открытию летнего сезона. Посетители парка станут участниками творческих мастер-классов по флористике, плетению корзинок и созданию венков из живых цветов. Возле главной сцены парка пройдет спортивная программа: профессиональные тренеры проведут занятия по фитнес-гимнастике, практике Цигун и йоге», — говорится в сообщении.
Завершится день коллективным созданием арт-объекта в технике топиари, добавили в пресс-службе.
Программа мероприятий начнется в 14:00 и завершится в 18:00.
Агентство «Москва»: последние новости
Первомайское шествие профсоюзов началось на Красной площади Парк Горького 1 мая открывает 90-й летний сезон Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 29 апреля - 2 мая
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Мая Кулиева9
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ453
Сын-фрик Яковлевой признался в пагубном пристрастии18
Какие изменения ждут россиян в мае137
Американский военный убит в Афганистане45
Видео
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
01:19
В Крыму экстренно приземлился самолет
Происшествия
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение