Тест: Как хорошо вы знаете московское метро?

Московский метрополитен — один из крупнейших в мире, и продолжает активно расти. Новые ветки протянутся уже за МКАД, чтобы обеспечить комфортную жизнь жителям ТиНАО.

Первые же станции в Москве начали строить более 80 лет назад. Столичные власти приняли такое решение, поскольку наземный транспорт уже не справлялся с перевозкой быстро растущего населения.

Первый строительный участок располагался на Русаковской улице у дома №13, где впоследствии появился перегон «Сокольники» -«Красносельская». Интересно, что стартовали земляные работы в лютый мороз — 10 декабря 1931 года.

«МИР 24» предлагает вспомнить необычные факты из истории московского метро и особенности ее современных станций.

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