Ещё
Тест: Как хорошо вы знаете московское метро?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тест: Как хорошо вы знаете московское метро? 

Мир24 2 часа назад
Московский метрополитен — один из крупнейших в мире, и продолжает активно расти. Новые ветки протянутся уже за МКАД, чтобы обеспечить комфортную жизнь жителям ТиНАО.
Первые же станции в Москве начали строить более 80 лет назад. Столичные власти приняли такое решение, поскольку наземный транспорт уже не справлялся с перевозкой быстро растущего населения.
Первый строительный участок располагался на Русаковской улице у дома №13, где впоследствии появился перегон «Сокольники» -«Красносельская». Интересно, что стартовали земляные работы в лютый мороз — 10 декабря 1931 года.
«МИР 24» предлагает вспомнить необычные факты из истории московского метро и особенности ее современных станций.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
На «фиолетовой» ветке московского метро произошел сбой «Результаты обнадеживают»: в Москве прошли противопожарные учения Цветники с логотипом мундиаля появятся в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых208
Лавров сделал заявление года84
Британия выгоняет россиян35
Россиянам анонсировали повышение пенсионного возраста175
США предъявили России новое обвинение33
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Россиянам анонсировали повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение