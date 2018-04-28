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В районе Новогиреево завершается промывка и покраска светофоров
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В районе Новогиреево завершается промывка и покраска светофоров 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Подготовка светофорных объектов к весенне-летнему сезону в районе Новогиреево, как и по всей столице, проходит активно, и должна закончиться концу апреля.
Такие же работы по промывке и покраске светофорных объектов ведутся сейчас на территории всех районов Москвы. Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения, все работы должны закончиться до конца апреля. Всего в Москве установлено более сорока тысяч светофоров, из которых больше половины уже готовы к эксплуатации в весенне-летний период.
За состоянием светофорах, установленных на улицах города, ЦОДД следит в течение всего года, однако после зимы их капитально промывают, чтобы их свет был виден водителям как можно лучше — ведь именно светофоры является одними из самых важных факторов обеспечения безопасности дорожного движения.
Информацию о неисправностях светофорных объектов и проблемах с дорожными знаками принимают круглосуточно на сайте Правительства Москвы «Наш город» http://gorod.mos.ru/ и в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54.
Фото — Александр Калугин.
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