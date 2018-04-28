В районе Новогиреево завершается промывка и покраска светофоров

Подготовка светофорных объектов к весенне-летнему сезону в районе Новогиреево, как и по всей столице, проходит активно, и должна закончиться концу апреля.

Такие же работы по промывке и покраске светофорных объектов ведутся сейчас на территории всех районов Москвы . Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения, все работы должны закончиться до конца апреля. Всего в Москве установлено более сорока тысяч светофоров, из которых больше половины уже готовы к эксплуатации в весенне-летний период.

За состоянием светофорах, установленных на улицах города, ЦОДД следит в течение всего года, однако после зимы их капитально промывают, чтобы их свет был виден водителям как можно лучше — ведь именно светофоры является одними из самых важных факторов обеспечения безопасности дорожного движения.