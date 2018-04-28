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Москвичей предупредили об экстремальной жаре
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Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте

Москвичей предупредили об экстремальной жаре 

News.ru 33 минуты назад
Выходные дни 1-2 мая порадуют москвичей необыкновенно тёплой погодой: местами воздух прогреется до 25-27 градусов.
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