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Власти Москвы вернутся в 2020 году к проекту линии скоростного трамвая на юго‑западе
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Власти Москвы вернутся в 2020 году к проекту линии скоростного трамвая на юго‑западе 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Вопрос строительства линии скоростного трамвая, который может связать «желтую» и «красную» линии метро на юго-западе Москвы, вновь обсудят в 2020 году, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Все вопросы по скоростному трамваю (связывающему Сокольническую и Калининско-Солнцевскую линии метро — ред.) отложили, потому что нам, в первую очередь, сейчас надо решить вопросы с метро. Граддокумментацию сделали, имеем коридоры для прохода. Но сроки начала строительства будут ясны в пределах 2020-го года», — сказал Хуснуллин.
Строительство новой трамвайной линии позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в районе.
Ранее заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщал, что пассажиропоток в трамваях в городах России снижается, а в Москве ежегодно увеличивается на 7%. Также столица будет закупать до 120 трамваев ежегодно по поручению мэра города.
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