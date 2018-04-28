Власти Москвы вернутся в 2020 году к проекту линии скоростного трамвая на юго‑западе

Вопрос строительства линии скоростного трамвая, который может связать «желтую» и «красную» линии метро на юго-западе Москвы , вновь обсудят в 2020 году, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Все вопросы по скоростному трамваю (связывающему Сокольническую и Калининско-Солнцевскую линии метро — ред.) отложили, потому что нам, в первую очередь, сейчас надо решить вопросы с метро. Граддокумментацию сделали, имеем коридоры для прохода. Но сроки начала строительства будут ясны в пределах 2020-го года», — сказал Хуснуллин.

Строительство новой трамвайной линии позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в районе.