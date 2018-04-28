Участок дублера Шарикоподшипниковской улицы в Москве с 21 мая станет односторонним

В районе Шарикоподшипниковской улицы на юго-востоке Москвы с 21 мая введут новую схему движения, сделав участок дублера улицы односторонним, при этом будет создано порядка полусотни парковочных мест, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства столицы

«Новая схема движения будет введена на юго-востоке Москвы. С 21 мая 2018 года участок дублера Шарикоподшипниковской улицы по направлению от дома 18 до 1-й улицы Машиностроения станет односторонним», — отмечается в сообщении.

На этом участке расположены магазины, аптека, отделения банка и почты, а организовать парковочные места при наличии двустороннего движения невозможно. Введение одностороннего движения позволит создать порядка 55 парковочных мест.

«Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», — заключается в сообщении.