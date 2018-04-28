М. Хуснуллин: Около 10-12 тыс. строителей Москвы примут участие в Первомайском шествии

Около 10-12 тыс. строителей Москвы примут участие в Первомайском шествии, об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«У нас сегодня по строительству метро, дорогам и реновации нет праздников, мы все праздники работаем. Единственное, 1 мая по хорошей традиции 10-12 тыс. тех строителей, кто не задействован в транспортных объектах, вместе с профсоюзами примут участие в Первомайском шествии, потому что это праздник труда, мы исторически всегда на этом празднике присутствуем», — сказал М. Хуснуллин.

Также заммэра поздравил всех строителей и жителей города с наступающими майскими праздниками.