Москву украсят к 9 мая флагами, звездами и зенитными прожекторами

В честь празднования 73-й годовщины Победы в городе появится более 2300 тематических конструкций. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На Ленинском проспекте и Воробьевых горах установят звезды с надписью « Москва — город-герой», а у памятника Георгию Жукову на Манежной площади и у Триумфальных ворот на Кутузовском проспекте появятся масштабные флаговые конструкции «Даты войны». Флагами украсят эстакады и мосты города.

Неотъемлемой частью оформления Москвы станут интерактивные элементы. На экране мультимедиастелы «Мы помним», которую установят на Лубянской площади, будет отображаться визуальный ряд, посвященный празднику, а на Поклонной горе появится мультимедийный «Живой огонь».

Кроме того, фасады многих московских зданий украсят видеоролики, посвященные празднованию Великой Победы, фотографии военных лет, портреты ветеранов. Появятся в городе и многочисленные плакаты, а на бортах общественного транспорта разместят специальные тематические стикеры.

«По традиции в День Победы здания столицы озарит праздничная подсветка. А в напоминание о прожекторных частях ПВО, сыгравших важную роль в обороне Москвы от ночных бомбардировок немецко-фашистской авиации, знаковые места города осветят зенитные прожекторы. Они появятся на площади Тверская Застава, Поклонной горе, ВДНХ, в парке Победы и на Краснопресненской, Лужнецкой, Фрунзенской, Москворецкой и Кремлевской набережных», — сообщается на mos.ru.