Сроки строительства трамвайной линии между желтой и красной веткой метро в ТиНАО определят до 2020 г. 

Сроки строительства соединяющей желтую и красную линии метро ветки скоростного трамвая могут определить до 2020 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Мы пока все вопросы по скоростному трамваю отложили, потому что в первую очередь сейчас нам нужно решить вопросы с метро, а делать связки параллельные — мы граддокументацию сделали, имеем коридоры ветки для прохода, но сроки начала строительства будут ясны где-то в пределах 2020 г.», — сказал М. Хуснуллин.
Ранее руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что линия скоростного трамвая соединит станцию метро Сокольнической ветки «Филатов луг» со станцией Калининско-Солнцевской линии «Рассказовка» и пройдет в транспортном коридоре магистрали «Солнцево-Бутово-Видное».