Сроки строительства трамвайной линии между желтой и красной веткой метро в ТиНАО определят до 2020 г.

Сроки строительства соединяющей желтую и красную линии метро ветки скоростного трамвая могут определить до 2020 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы пока все вопросы по скоростному трамваю отложили, потому что в первую очередь сейчас нам нужно решить вопросы с метро, а делать связки параллельные — мы граддокументацию сделали, имеем коридоры ветки для прохода, но сроки начала строительства будут ясны где-то в пределах 2020 г.», — сказал М. Хуснуллин.