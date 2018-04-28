7 мая движение на улице Каховка перекроют

В связи с проведением праздничных мероприятий в районе Зюзино будет перекрыто движение на Каховской улице. Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.

7 мая в 11.00 у памятника «Героям Перекопа» состоится праздничное шествие и митинг участников, ветеранов ВОВ и учащихся школ. В связи с этим мероприятием с 10.00 до 13.00 полностью перекроют участок проезда от улицы Каховка, дом 12 б до улицы Перекопская и участок Перекопской от Севастопольского проспекта до улицы Керченская.