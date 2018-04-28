Ещё
Столичное метро дойдет через Бирюлево до Щербинки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столичное метро дойдет через Бирюлево до Щербинки 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика». Будущая Бирюлевская линия столичного метро может дойти до Новой Москвы, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.
"Мы закладываем возможность пойти от станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии через Бирюлево на новые территории еще одной веткой", — заявил заммэра по строительству Марат Хуснуллин. Новая ветка пройдет через Западное и Восточное Бирюлево параллельно Курскому направлению железной дороги и дойдет до Щербинки.
Столичные власти рассматривают возможность строительства в Бирюлево линии метро с шестью станциями. Решение о финансировании строительства могут принять летом при определении городской инвестпрограммы.
В Новой Москве уже действуют две станции Сокольнической линии, намечено продление этой линии. Строители возводят очередной участок Калининско-Солнцевской линии от «Улицы Новаторов» до Коммунарки.
Вести Экономика: последние новости
Население Гренландии выберет независимость от Дании? Стоимость "Силы Сибири" превысила 1 трлн рублей "Адмирал Кузнецов" вернется в строй в 2021 году
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых208
Лавров сделал заявление года84
Британия выгоняет россиян35
Россиянам анонсировали повышение пенсионного возраста175
США предъявили России новое обвинение33
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Россиянам анонсировали повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение