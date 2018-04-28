Столичное метро дойдет через Бирюлево до Щербинки

Москва , 28 апреля — «Вести. Экономика». Будущая Бирюлевская линия столичного метро может дойти до Новой Москвы, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.

"Мы закладываем возможность пойти от станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии через Бирюлево на новые территории еще одной веткой", — заявил заммэра по строительству Марат Хуснуллин . Новая ветка пройдет через Западное и Восточное Бирюлево параллельно Курскому направлению железной дороги и дойдет до Щербинки.

Столичные власти рассматривают возможность строительства в Бирюлево линии метро с шестью станциями. Решение о финансировании строительства могут принять летом при определении городской инвестпрограммы.

В Новой Москве уже действуют две станции Сокольнической линии, намечено продление этой линии. Строители возводят очередной участок Калининско-Солнцевской линии от «Улицы Новаторов» до Коммунарки.