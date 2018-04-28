Новой Москве пообещали еще две ветки метро 

Строящуюся Бирюлевскую линию московского метрополитена планируют продлить через Западное и Восточное Бирюлево на территорию Новой Москвы, до Щербинки. Об этом говорится в сообщении стройкомплекса Москвы, поступившем 28 апреля в редакцию «Дома».
«Мы закладываем возможность пойти от станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии через Бирюлево на новые территории еще одной веткой. Она пройдет через Бирюлево Западное и Восточное на новые территории, параллельно Курскому направлению железной дороги, и дойдет фактически до Щербинки», — прокомментировал планы руководитель стройкомплекса, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Кроме того, решается вопрос о строительстве Рублево-Архангельской линии, которая пройдет от станции Большого кольца «Улица Народного ополчения» до Троицка через Коммунарку.
Согласно принятому бюджету, до 2020 года на строительство метро в Москве выделят почти 600 миллиардов рублей. В текущем году планируется открыть 21 новую станцию. Летом должно также начаться строительство электродепо для обслуживания поездов линии метро, ведущей в Троицк. Депо появится на пересечении Калужского шоссе и магистрали Внуково — Остафьево — Щербинка.