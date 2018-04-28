В Ростове отремонтировали еще одну станцию городской электрички

В Ростове-на-Дону провели ремонт еще одной железнодорожной станции, которая задействована как остановка городской электрички. Об этом сообщает информационный портал «Ростов-Транспорт».

В ходе работ было установлено новое освещение, уложена тротуарная плитка. Также изменен подход к станции, он сделан в виде «змейки», чтобы пешеход мог увидеть приближающийся поезд.

Начиная с марта 2016 года пассажиропоток в городской электричке вырос в 7 раз (ежесуточно — с 70 до 500 человек), за это время в реализацию проекта вложили 442 млн руб. В частности, в прошлом году «Городская электричка» обслужила 90 тысяч пассажиров.