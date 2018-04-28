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Движение в центре Москвы будет ограничено из-за первомайских демонстраций
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Движение в центре Москвы будет ограничено из-за первомайских демонстраций 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Движение на нескольких улицах в центре Москвы будет перекрыто из-за праздничных демонстраций 1 мая.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Как отмечается, с 6:30 1 мая движение перекроют на улицах Ильинка, Варварка, площади Васильевский спуск, Москворецком мосту, с 9:00 автомобилисты не смогут проехать по Тверской улице (от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд), Охотному ряду и Моховой улице.
С 11:00 до 15:00 движение будет закрыто на Калужской площади, улицах Большая Якиманка, Большая Полянка, на Малом и Большом Каменных мостах, а также Театральной площади.
С 13:00 до 16:30 для движения будут закрыты улицы Заморенова, Трёхгорный вал и Красная Пресня, в 16:00 откроют улицу Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова. С 13:00 и до 17:30 движения не будет на улицах Маршала Бирюзова и Маршала Василевского.
Ранее сообщалось, что в Москве планируют ограничить движение с 20 апреля по 9 мая из-за репетиций парада Победы.
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