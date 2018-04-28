Станцию «Новопеределкино» Калининско-Солнцевской линии планируют открыть летом 2018 года

Станцию метро «Новопеределкино» Калининско-Солнцевской линии планируют открыть к лету этого года. Сейчас там начался монтаж световых коробов вокруг колонн. Об этом сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Оформление колонн стилизовано под убранство старинных московских палат", — отметил он, передает портал мэра и правительства Москвы

В оформлении станции будут использованы элементы орнаментов, которые ассоциируются с русским народным творчеством, традиционными росписями древнерусской архитектуры.

К настоящему моменту строительство основных конструкций станции завершено, идет работа над архитектурной отделкой.

Ранее сообщалось, что у станции «Новопеределкино» сделают просторный тротуар. Его проложат на части улицы Шолохова, ведущей к входу на станцию. Он появится вместо тропинки из асфальтовой крошки, которую планировали проложить изначально. Отмечается, что создать тротуар префектуру ЗАО попросили сами жители.

Станция откроется на пересечении Боровского шоссе с улицей Шолохова. У нее будет два подземных вестибюля.

В 2018 году планируется благоустроить территории, прилегающие к 10 станциям Калининско-Солнцевской линии: «Мичуринскому проспекту», «Очакову», «Говорову», «Солнцеву», «Боровскому шоссе», «Новопеределкину», «Рассказовке», «Минской», «Ломоносовскому проспекту» и «Раменкам».