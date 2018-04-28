Ещё
Станцию «Новопеределкино» Калининско-Солнцевской линии планируют открыть летом 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Станцию «Новопеределкино» Калининско-Солнцевской линии планируют открыть летом 2018 года 

Москва24 39 минут назад
Фото: Москва24
Станцию метро «Новопеределкино» Калининско-Солнцевской линии планируют открыть к лету этого года. Сейчас там начался монтаж световых коробов вокруг колонн. Об этом сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.
"Оформление колонн стилизовано под убранство старинных московских палат", — отметил он, передает портал мэра и правительства Москвы.
В оформлении станции будут использованы элементы орнаментов, которые ассоциируются с русским народным творчеством, традиционными росписями древнерусской архитектуры.
К настоящему моменту строительство основных конструкций станции завершено, идет работа над архитектурной отделкой.
Ранее сообщалось, что у станции «Новопеределкино» сделают просторный тротуар. Его проложат на части улицы Шолохова, ведущей к входу на станцию. Он появится вместо тропинки из асфальтовой крошки, которую планировали проложить изначально. Отмечается, что создать тротуар префектуру ЗАО попросили сами жители.
Станция откроется на пересечении Боровского шоссе с улицей Шолохова. У нее будет два подземных вестибюля.
В 2018 году планируется благоустроить территории, прилегающие к 10 станциям Калининско-Солнцевской линии: «Мичуринскому проспекту», «Очакову», «Говорову», «Солнцеву», «Боровскому шоссе», «Новопеределкину», «Рассказовке», «Минской», «Ломоносовскому проспекту» и «Раменкам».
Москва24: последние новости
Брелоками "Тройка" можно будет оплатить поездку на аэроэкспрессе Майские праздники: что и когда перекроют в столице Новая Бирюлевская линия метро может дойти до Щербинки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых208
Лавров сделал заявление года84
Британия выгоняет россиян35
Россиянам анонсировали повышение пенсионного возраста175
США предъявили России новое обвинение33
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Россиянам анонсировали повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение