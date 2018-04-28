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Щит планируют запустить на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве в июне
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Щит планируют запустить на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве в июне 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
Тоннелепроходческий щит запустят в работу на станции «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии московского метро в июне текущего года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, станция «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии находится в высокой степени готовности. Ее планируется сдать «буквально летом», начата приемка станции специалистами Госстройнадзора и метрополитена. Также ведется строительство одноименной станции Большой кольцевой линии, которая будет интегрирована с первой по пешеходной эстакаде.
«Здесь мы работаем с китайским подрядчиком «СиАрСиСи», который является одним из крупнейших в мире строительных подрядчиков, в том числе по метро. Они идут сейчас в графике, готовят площадку для стартового котлована. Буквально уже в июне оттуда планируется запуск щита. Тоннелепроходческий щит пришел, его китайские коллеги привезли из Китая. Всего привезли пять новых щитов», — сказал Хуснуллин.
По его словам, первый щит из пяти, как планируется, пойдет на станцию «Аминьевское шоссе» уже в мае, второй щит пойдет со станции «Мичуринский проспект» в июне.
«Сегодня они (строители из Китая — ред.) полным ходом работают, готовят площадку для старта щита», — заключил Хуснуллин.
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