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Около 12 тысяч московских строителей примут участие в шествии на Красной площади 1 мая
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Около 12 тысяч московских строителей примут участие в шествии на Красной площади 1 мая 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
Порядка 12 тысяч московских строителей, не задействованных в работах на транспортных объектах, примут участие в первомайском шествии по Красной площади, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«У нас сегодня по строительству метро, дорог и по программе реновации нет праздников. Мы все праздники работаем, в основном люди работают вахтовым методом. Мы не отдыхаем, но на 1 мая, по хорошей традиции, как правило 10-12 тысяч тех строителей, кто не задействован в транспортных объектах, примут участие в первомайском шествии с профсоюзами», — сказал Хуснуллин.
Он отметил, что московские строители традиционно принимают участие в праздничных мероприятиях в День труда.
«Хочу поздравить всех строителей, жителей города с наступающими майскими праздниками», — добавил заммэра.
В День труда в Москве около 120 тысяч человек пройдут шествием по Красной площади. Демонстрацию организует Московская федерация профсоюзов.
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