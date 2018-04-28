Около 12 тысяч московских строителей примут участие в шествии на Красной площади 1 мая 

Порядка 12 тысяч московских строителей, не задействованных в работах на транспортных объектах, примут участие в первомайском шествии по Красной площади, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«У нас сегодня по строительству метро, дорог и по программе реновации нет праздников. Мы все праздники работаем, в основном люди работают вахтовым методом. Мы не отдыхаем, но на 1 мая, по хорошей традиции, как правило 10-12 тысяч тех строителей, кто не задействован в транспортных объектах, примут участие в первомайском шествии с профсоюзами», — сказал Хуснуллин.
Он отметил, что московские строители традиционно принимают участие в праздничных мероприятиях в День труда.
«Хочу поздравить всех строителей, жителей города с наступающими майскими праздниками», — добавил заммэра.
В День труда в Москве около 120 тысяч человек пройдут шествием по Красной площади. Демонстрацию организует Московская федерация профсоюзов.