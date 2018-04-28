Власти Москвы объявили о строительстве новой ветки метро

В ближайшие годы в новую Москву протянут Бирюлевскую ветку метро. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

По предварительным проектам, линию намерены проложить параллельно Курскому направлению железной дороги. Пути подземки пойдут по Западному и Восточному Бирюлеву и далее — на территорию ТиНАО. Это даст шаговый доступ к метро тысячам жителей Щербинки, которые сейчас вынуждены пользоваться электричками.

Бирюлевская ветка, как ожидается, возьмет начало от станции Большой кольцевой линии «Кленовый бульвар». Технологические возможности для этого уже созданы.