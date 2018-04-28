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Метро дойдет через Бирюлево до Щербинки
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Столичное метро дойдет через Бирюлево до Щербинки 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Будущая Бирюлевская линия столичного метро может дойти до Новой Москвы, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.
"Мы закладываем возможность пойти от станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии через Бирюлево на новые территории еще одной веткой", — заявил заммэра по строительству Марат Хуснуллин.
Новая ветка пройдет через Западное и Восточное Бирюлево параллельно Курскому направлению железной дороги и дойдет до Щербинки. Столичные власти рассматривают возможность строительства в Бирюлево линии метро с шестью станциями. Решение о финансировании строительства могут принять летом при определении городской инвестпрограммы.
В Новой Москве уже действуют две станции Сокольнической линии, намечено продление этой линии. Строители возводят очередной участок Калининско-Солнцевской линии от "Улицы Новаторов" до Коммунарки.
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