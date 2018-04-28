М. Хуснуллин: Новая Бирюлевская линия метро может дойти до Щербинки

Будущая Бирюлевская линия метро может дойти до ТиНАО, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В ТиНАО может быть протянута еще одна линия метрополитена — Бирюлевская. Мы закладываем возможность пойти от станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии через Бирюлево на новые территории еще одной веткой. Она пройдет через Бирюлево Западное и Восточное на новые территории, параллельно Курскому направлению железной дороги, и дойдет фактически до Щербинки», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина

По его словам, благодаря этой ветке, метро придет в районы Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево. «Станции метро станут ближе почти для полумиллиона горожан», — отметил М. Хуснуллин.