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М. Хуснуллин: Новая Бирюлевская линия метро может дойти до Щербинки
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М. Хуснуллин: Новая Бирюлевская линия метро может дойти до Щербинки 

Агентство «Москва» 1 час назад
Будущая Бирюлевская линия метро может дойти до ТиНАО, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«В ТиНАО может быть протянута еще одна линия метрополитена — Бирюлевская. Мы закладываем возможность пойти от станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии через Бирюлево на новые территории еще одной веткой. Она пройдет через Бирюлево Западное и Восточное на новые территории, параллельно Курскому направлению железной дороги, и дойдет фактически до Щербинки», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
По его словам, благодаря этой ветке, метро придет в районы Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево. «Станции метро станут ближе почти для полумиллиона горожан», — отметил М. Хуснуллин.
Ранее глава Стройкомплекса сообщал, что к лету 2018 г. при формировании Адресной инвестиционной программы может быть принято решение о строительстве новой радиальной линии метро — Бирюлевской — с шестью станциями: «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Сабурово», «Царицыно», «Бирюлево-Восточное» и «Бирюлево-Западное». Кроме того, летом может быть принято решение о строительстве Рублево-Архангельской линии, которая возьмет начало от станции Большого кольца «Улица Народного ополчения», и нового радиуса метро на присоединенной территории от станции «Улица Новаторов» до Троицка через Коммунарку.
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