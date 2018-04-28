Очередной автобусный маршрут заработал без турникетов

В Москве автобусы маршрута №908 начали работать без турникетов

Автобусы маршрута №908 в Москве с субботы курсируют без турникетов, пассажиры смогут войти в салон автобуса через любую дверь, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 28 апреля автобусы маршрута №908 метро «Каширская» — метро «Филевский парк» начнут работать без турникетов. Войти в салон можно будет через любую дверь, а оплатить проезд — любым проездным билетом, картой «Тройка» или социальной картой с помощью валидаторов, установленных в автобусах», — говорится в сообщении.

Отказываться от использования турникетов городской наземный транспорт начал с начала этого года. Бестурникетный режим работы ввели на 72 самых востребованных маршрутах, в том числе полуэкспрессных и магистральных. Это сделало посадку в автобусы более быстрой и удобной. Кроме того, для пассажиров сократилось время в пути.

С начала года на бестурникетный режим перешли также автобусы №665, связывающие район Капотня и станцию метро «Кузьминки», №37, курсирующие по маршруту метро «Красногвардейская» — метро «Теплый Стан», а также №733 Крылатское — Аминьево.